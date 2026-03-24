Αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Ιράκ, την οποία πηγή αποδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά μαχητών των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης»), μιας συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο

Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.

Η συμμαχία είναι πλέον τυπικά ενταγμένη στον ιρακινό τακτικό στρατό, ωστόσο ορισμένες παρατάξεις της προσκείμενες στην Τεχεράνη θεωρείται πως δρουν αυτόνομα