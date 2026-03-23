Μια συγκρατημένη αίσθηση ανακούφισης επικράτησε στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομιλίες με το Ιράν για πιθανή λήξη της μεταξύ τους σύγκρουσης.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ στη Wall Street καταγράφηκε άνοδος των μετοχών, έπειτα από σημαντικές απώλειες που είχαν σημειωθεί σε άλλες αγορές παγκοσμίως πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ.

Η τιμή του μπρεντ υποχώρησε κατά 10,9% και διαμορφώθηκε στα 99,94 δολάρια το βαρέλι, από σχεδόν 120 δολάρια σε κάποιο σημείο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,1%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από την έναρξη του πολέμου.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινήθηκε ανοδικά, με τα κέρδη να φτάνουν ενδοσυνεδριακά έως και τις 1.135 μονάδες το πρωί, πριν περιοριστούν σε περίπου 540 μονάδες και στη συνέχεια διαμορφωθούν τελικά σε άνοδο 631 μονάδων.