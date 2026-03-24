Οι de facto στρατιωτικές αρχές της Συρίας επιβεβαίωσαν χθες, Δευτέρα, ότι στρατιωτική τους εγκατάσταση στη βορειοανατολική Συρία δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ. Από την πλευρά του, αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας απέδωσε την ευθύνη για την ενέργεια σε ένοπλη οργάνωση που διατηρεί σχέσεις με το Ιράν.

«Μια από τις στρατιωτικές βάσεις μας (…) στην επαρχία Χασάκα έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους», ανέφερε ανακοινωθέν του στρατού.

Στην παραμεθόρια περιοχή Ράμπια, στο βόρειο Ιράκ, «ιρακινή οργάνωση εκτόξευσε επτά ρουκέτες (…) προς την κατεύθυνση βάσης στην περιοχή Χασάκα», δήλωσε νωρίτερα ιρακινός αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Arash-4 rockets launched from Nineveh province toward a U.S. base in the Hasakah countryside in Syria. The resistance used a modified Kia vehicle adapted as an MLRS platform.

Εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράμπια, διευκρίνισε.

Η βάση που μπήκε στο στόχαστρο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα από αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

⚡ The launch opens another active front in the regional escalation, with militants firing directly from…

«Βρισκόμαστε σε επαφή και συντονιζόμαστε με την ιρακινή πλευρά όσον αφορά το συμβάν αυτό», και «επιβεβαιώθηκε ότι ο ιρακινός στρατός διεξάγει επιχείρηση για να βρεθούν οι δράστες», σύμφωνα με τον συριακό στρατό.

Ο Σιπάν Χάμο -αξιωματικός των κουρδικών δυνάμεων, που πρόσφατα ονομάστηκε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για την ανατολική Συρία- καταδίκασε την επίθεση εναντίον της βάσης, στην περιοχή Ρουμάιλαν.

«Επιρρίπτουμε στις ιρακινές την πλήρη και άμεση ευθύνη για την ενέργεια αυτή, διότι δεν έλεγξαν το έδαφός τους και δεν απέτρεψαν τη χρήση του για να διαπραχθούν επιθέσεις που απειλούν την ασφάλειά μας και την εδαφική ακεραιότητά μας», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, διευκρινίζοντας πως η επίθεση προκάλεσε «υλικές ζημιές», αλλά όχι «θύματα» στις τάξεις του προσωπικού.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράκ σύρεται στην ένοπλη σύρραξη, κάτι που η Βαγδάτη επιδίωκε να αποφύγει με κάθε τίμημα.

Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν διεκδικούν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο αεροπορικών πληγμάτων αποδιδόμενων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.