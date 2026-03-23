Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, η οποία στρέφεται ευθέως κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικές πηγές και στο οποίο φέρεται να εμφανίζονται πύραυλοι με το πρόσωπο και δηλώσεις του Ισπανού ηγέτη.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό ΥΠΕξ εξαπολύει αιχμηρή επίθεση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πέδρο Σάντσεθ, οι μουλάδες του Ιράν σε ευχαριστούν βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύουν κατά αμάχων στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες».

🇪🇸 Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

Στην ίδια ανάρτηση, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο προσωπικό, καθώς τίθεται το ερώτημα: «Πώς νιώθεις που γνωρίζεις ότι το πρόσωπο και τα λόγια σου είναι σε αυτούς τους πυραύλους».

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ υπενθυμίζει στον Ισπανό πρωθυπουργό τον κίνδυνο που αφορά και την ευρωπαϊκή ήπειρο, επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, είναι εντός εμβέλειας των πυραύλων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του βίντεο, πάνω στους πυραύλους φέρεται να αναγράφεται δήλωση του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία αναφέρει: «ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος. Ευχαριστούμε κύριε πρωθυπουργέ».