Σφοδρή αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, η οποία στρέφεται ευθέως κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με αφορμή βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικές πηγές και στο οποίο φέρεται να εμφανίζονται πύραυλοι με το πρόσωπο και δηλώσεις του Ισπανού ηγέτη.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό ΥΠΕξ εξαπολύει αιχμηρή επίθεση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πέδρο Σάντσεθ, οι μουλάδες του Ιράν σε ευχαριστούν βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύουν κατά αμάχων στο Ισραήλ και στις αραβικές χώρες».

Στην ίδια ανάρτηση, το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο προσωπικό, καθώς τίθεται το ερώτημα: «Πώς νιώθεις που γνωρίζεις ότι το πρόσωπο και τα λόγια σου είναι σε αυτούς τους πυραύλους».

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ υπενθυμίζει στον Ισπανό πρωθυπουργό τον κίνδυνο που αφορά και την ευρωπαϊκή ήπειρο, επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, είναι εντός εμβέλειας των πυραύλων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του βίντεο, πάνω στους πυραύλους φέρεται να αναγράφεται δήλωση του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία αναφέρει: «ο πόλεμος αυτός δεν είναι μόνο παράνομος αλλά και απάνθρωπος. Ευχαριστούμε κύριε πρωθυπουργέ».