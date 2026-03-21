Για 22η μέρα συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, σε έναν πόλεμο που κανείς δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει.

Τεχεράνη και Τελ Αβίβ έχουν δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα από την 28η Φεβρουαρίου, από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, ένα πρόσφατο βίντεο από πυραύλους στο Ιράν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Τις τελευταίες της στιγμές βιντεοσκόπησε μια Ιρανή γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε γειτονιά της Τεχεράνης, η οποία ήταν το επίκεντρο πυραυλικών επιθέσεων την Παρασκευή (20.03.2026).

Η γυναίκα κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο το βομβαρδισμένο τοπίο, λίγα λεπτά αφού είχε πέσει πύραυλος με νεκρούς και τραυματίες Ιρανούς να είναι πεσμένοι στον δρόμο.

Στα πλάνα η γυναίκα ακούγεται να ζητά βοήθεια από τον Αλλάχ, και να παρακαλεί να γλιτώσει. Δευτερόλεπτα αργότερα ένας δεύτερος πύραυλος πέφτει ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται η γυναίκα, η οποία σκοτώνεται.

