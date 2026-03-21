Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Maven της Palantir θα αποτελέσει επίσημο εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας τη μακροπρόθεσμη χρήση της τεχνολογίας της Palantir σε ολόκληρη την αμερικανική στρατιωτική μηχανή επίσημη και δεσμευτική.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, σε επιστολή του προς αξιωματούχους του Πενταγώνου, ο υφυπουργός Άμυνας, Στιβ Φάινμπεργκ, τόνισε ότι η ενσωμάτωση του συστήματος Maven θα παρέχει στους στρατιώτες «τα πιο πρόσφατα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανίχνευση και την αποτροπή των εχθρών μας και την κυριαρχία μας σε όλους τους τομείς».

Το Maven είναι μια πλατφόρμα λογισμικού διοίκησης και ελέγχου που αναλύει δεδομένα πεδίου μάχης από δορυφόρους, drones, ραντάρ, αισθητήρες και αναφορές πληροφοριών, εντοπίζοντας αυτόματα πιθανούς στόχους όπως εχθρικά στρατιωτικά οχήματα, εγκαταστάσεις και αποθέματα όπλων.

Η πλατφόρμα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες στοχευμένες επιχειρήσεις, ενώ η εποπτεία της μεταφέρεται από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών στο Γραφείο Ψηφιακής Τεχνητής Νοημοσύνης του Πενταγώνου. Το Maven παραμένει υπό ανθρώπινη επίβλεψη, με τους στρατιώτες να εγκρίνουν τελικά τη χρήση όπλων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επιτυχία για την Palantir, η οποία έχει εξασφαλίσει συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, ανάμεσά τους και μια συμφωνία με τον Αμερικανικό Στρατό ύψους έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανάπτυξη αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρείας, η οποία πλέον φτάνει τα σχεδόν 360 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Φάινμπεργκ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής λήψης αποφάσεων του στρατού, ενισχύοντας τη σημασία της πλήρους ενσωμάτωσής της.