Οι αρχές της Χαβάης έδωσαν εντολή εκκένωσης σε 5.500 κατοίκους μιας περιοχής που βρίσκεται κοντά σε φράγμα της νήσου Οάχου, το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει εξαιτίας των πλημμυρών.

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του τρίτου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους της Χαβάης, διατρέχει «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσης, προειδοποίησε η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή», ανέφερε η προειδοποίηση των αρχών που συνέστησαν στους κατοίκους να μετακινηθούν ομαδικά οδικώς, προκειμένου να αποφευχθεί μποτιλιάρισμα. «Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ίαν Σούρινγκ, εκπρόσωπος Τύπου των τοπικών αρχών.

Πέντε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας εκτοπισμένων έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, αλλά οι αρχές έχουν λάβει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων που κινδύνευσαν εξαιτίας των πλημμυρών, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

«Η καταιγίδα είναι πολύ έντονη αυτήν τη στιγμή, ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και σοβαρές πλημμύρες σε αρκετές περιοχές», ανέφερε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της Χαβάης.