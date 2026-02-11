Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας ανακοίνωσε πως απώθησε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και άλλων τοποθεσιών στην πόλη Βόλσκι, στην περιφέρεια Βολγκογκράντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, διαβεβαιώνοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κ. Μπατσάροφ αναφέρθηκε σε «μαζική» επιδρομή, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο.