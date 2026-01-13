Ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη, όσο συνεχίζονται οι πολύνεκρες διαδηλώσεις στο Ιράν, ένα πόκερ για γερά νεύρα με βασικούς παίκτες τις ΗΠΑ, τη Μοσάντ και την Τουρκία. Οι σχέσεις τους έχουν παρελθόν και η κάθε πλευρά επιλέγει με ακρίβεια πότε θα ανοίξει κάποια από τα χαρτιά της.

Η Τεχεράνη, που δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ, παρουσιάζει την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, τη Μοσάντ, ως βασικό αντίπαλο στο εσωτερικό της μέτωπο και ανακοινώνει κατά καιρούς συλλήψεις, δίκες και εκτελέσεις για «συνεργασία» ή «κατασκοπεία» υπέρ της. Αυτό δείχνει καταρχήν πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το Ιράν τη διείσδυση και πόσο συχνά το θέμα εργαλειοποιείται πολιτικά και επικοινωνιακά, ειδικά σε περιόδους έντασης όπως αυτή που ζούμε τώρα. Τον Ιούλιο 2024, το Ιράν ταπεινώθηκε από τη δολοφονία από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ισμαΐλ Χανίγιε, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς. Εκμεταλλευόμενη σήμερα την αναταραχή, η Μοσάντ δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ασυνήθιστο μήνυμα στα φαρσί, προτρέποντας τους διαδηλωτές να δράσουν, λέγοντας ότι είναι μαζί τους στους δρόμους, εν μέσω αυξανόμενης οικονομικής πίεσης και δημόσιας αναταραχής.

Η Μοσάντ κάλεσε λοιπόν τους Ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου», καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν επεκταθεί από χθες σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια. Η απάντηση ήρθε από την Τουρκία, δια του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος ήταν και πρώην επικεφαλής της ΜΙΤ και κατηγόρησε τη Μοσάντ ότι εκμεταλλεύεται τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν για να αποσταθεροποιήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε εκτενή συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Φιντάν αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στις αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή, κατηγορώντας επανειλημμένα το Ισραήλ για την εμπλοκή του στην αναταραχή. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει σκόπιμα να εκμεταλλευτεί τις εσωτερικές προκλήσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δυσχερειών, για να αδυνατίσει το καθεστώς, ενέργειες που, όπως είπε, πραγματοποιούνται ανοιχτά.

«Η Μοσάντ δεν το κρύβει αυτό», δήλωσε ο Φιντάν αναφερόμενος στις διαδηλώσεις. «Καλεί τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί κατά του καθεστώτος μέσω των λογαριασμών τους στο διαδίκτυο και στο Twitter».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι οι προηγούμενες ανοιχτές στρατιωτικές επιθέσεις είχαν ενώσει τον ιρανικό λαό απέναντι σε εξωτερικές απειλές, ενώ η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ θεωρεί την απουσία ενεργού σύγκρουσης ως ευκαιρία να εντείνει την εσωτερική διαφωνία στο Ιράν.

Ισραήλ και Τουρκία δεν διατηρούν καλές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου αλλά και οι δύο προσπαθούν να διατηρήσουν την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Τουρκία οι «αρνητικές απόψεις για το Ισραήλ» έφθαναν το 80% τη δεκαετία του 2000, ενώ το 2025 έφτασαν το 94%. Ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι το Ισραήλ έχει επεκτατικά σχέδια εις βάρος της Τουρκίας, οι οποίοι μάλιστα αντιπροσωπεύουν το 89%.

Ο ρόλος της Ουάσινγκτον

Το κλειδί όμως για όλες τις εξελίξεις και το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι το κρατά η Ουάσινγκτον, η οποία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ημέρες, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν δείξει αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα στον Κόλπο. Μεταφέρονται αεροπλάνα ανεφοδιασμού στρατηγικά μεταγωγικά, απαραίτητα για συνεχείς επιχειρήσεις.

Και το αν, πώς και πότε θα δώσει ο Τραμπ εντολή για επίθεση στο Ιράν, θα διαμορφώσει το τέλος αυτής της παρτίδας πόκερ με το Ισραήλ και την Τουρκία να έχουν μικρές πιθανότητες αντίδρασης.