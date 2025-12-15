Διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ φαίνεται να συνεχίζουν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα μεταφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η Ουάσινγκτον φέρεται να πιέζει για να παραδοθούν στη Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία “πρέπει να αποσυρθεί”», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν τη θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.