Απίστευτα πλάνα από το εσωτερικό πιλοτηρίου δείχνουν τη στιγμή που ομάδα ειδικών της NOAA πετά κυριολεκτικά μέσα στο «μάτι» του πανίσχυρου τυφώνα Μελίσσα, με τις αναταράξεις να είναι ασταμάτητες.

Η Εθνική Ωκεανογραφική και Ατμοσφαιρική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NOAA) έδωσε στη δημοσιότητα το υλικό, το οποίο καταγράφηκε από το αεροσκάφος WP-3D Orion «Kermit», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Στο εσωτερικό του επέβαιναν πιλότοι, μηχανικοί και επιστήμονες που συγκέντρωναν κρίσιμα δεδομένα για τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων και της έρευνας γύρω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο βίντεο, το αεροσκάφος φαίνεται να αναταράσσεται με μανία, ενώ περνά μέσα από πυκνά λευκά σύννεφα, με ριπές ανέμου που έφταναν τα 388 χλμ./ώρα, σε ύψος μόλις 709 ποδιών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ριπές που έχουν μετρηθεί ποτέ σε τυφώνα.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane?



NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa….. and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Σε προηγούμενο βίντεο, είχε καταγραφεί μία από τις έντονες αναταράξεις που υπέστη το αεροσκάφος της αμερικανικής υπηρεσίας, το οποίο μετέφερε τους κυνηγούς τυφώνων της NOAA.

Στα πλάνα, φαίνονται αντικείμενα να εκτοξεύονται και να πέφτουν στο πάτωμα. Παρά το χάος στην καμπίνα, τα μέλη του πληρώματος παραμένουν εντυπωσιακά ψύχραιμα.

«Είστε όλοι καλά;», ακούγεται να ρωτά ένας από τους επιβαίνοντες, μόλις οι αναταράξεις υποχωρούν.

WATCH: NOAA Hurricane Hunters encounter extreme turbulence while flying into Hurricane Melissa today.



pic.twitter.com/O6jXrAof3d — Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2025

Καταστροφικό πέρασμα από την Καραϊβική

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, κατευθυνόταν την Πέμπτη προς τις Βερμούδες, αφού πρώτα σάρωσε την Καραϊβική αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 24 νεκρούς στην Αϊτή, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές στην Τζαμάικα και την Κούβα.

Μελέτη του Imperial College London αναφέρει ότι η ένταση του τυφώνα ήταν τέσσερις φορές πιο πιθανό να προκύψει εξαιτίας της ανθρώπινης κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, ο τυφώνας θα διατηρήσει ανέμους έως και 165 χλμ./ώρα περνώντας πάνω από τις Βερμούδες, με τις τοπικές αρχές να καλούν τους κατοίκους να λάβουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

«Η Μελίσα μάς αποτελείωσε»

Οι επικοινωνίες και οι μεταφορές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός λειτουργίας σε αρκετές περιοχές της Καραϊβικής, καθιστώντας δύσκολη την πλήρη εκτίμηση των ζημιών.

Στην ανατολική Κούβα, που ήδη αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει ή καταρρεύσει.

«Η Μελίσα μάς αποτελείωσε, μας κατέστρεψε», δήλωσε η Φελίσια Κορέα από την κοινότητα Λα Τράμπα, κοντά στο Ελ Κόμπρε. «Ήδη περνούσαμε πολύ δύσκολα, και τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική».

Περίπου 735.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί σε επαρχίες όπως το Σαντιάγο ντε Κούβα, το Ολγκίν και το Γκουαντανάμο, σύμφωνα με τις κουβανικές αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη δηλώσει ότι βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικα, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και τις Μπαχάμες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την αποστολή σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές, όπως αναφέρει το News.com.au.