Προς την Κούβα κατευθύνεται ο τυφώνας «Μελίσα» μετά το φονικό πέρασμά του από την Τζαμάικα, έχοντας χαρακτηριστεί ως η χειρότερη καταιγίδα στην ιστορία του νησιού.

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους στην Κούβα, καθώς ο τυφώνας αναμένεται να πλησιάσει μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση ότι ο τυφώνας «Μελίσα» έχει εξασθενήσει ελαφρώς και πλέον ταξινομείται ως καταιγίδα κατηγορίας 3, με ανέμους που φτάνουν τα 205 χλμ./ώρα.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της έντασής του, ο τυφώνας παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς κινείται προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, πριν στραφεί προς τις Βερμούδες.

Στην Τζαμάικα έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι, σύμφωνα με το BBC, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

Το πλήρες μέγεθος της καταστροφής προσπαθούν να αποτυπώσουν οι Αρχές της Τζαμάικα την ώρα που οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας καθιστούν τη διάδοση πληροφοριών ιδιαίτερα δύσκολη.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κίνγκστον ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για ακόμα μία ημέρα, καθυστερώντας την άφιξη των πτήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, κήρυξε χθες το νησί «περιοχή καταστροφής» και προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Οι αναφορές που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, αλλά και σε εμπορικά κτίρια», δήλωσε ο Χόλνες το βράδυ της Δευτέρας.

Στις Μπαχάμες, που βρίσκονται στη συνέχεια της πορείας του τυφώνα «Μελίσα» προς τα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε εκκενώσεις κατοίκων στα νότια τμήματα του αρχιπελάγους.

«Είναι μια καταστροφική κατάσταση», δήλωσε η Anne-Claire Fontan, ειδικός τροπικών κυκλώνων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. «Για την Τζαμάικα, ήταν σίγουρα η καταιγίδα του αιώνα».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της Τζαμάικα αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την καταιγίδα.