Προς την Κούβα κατευθύνεται ο τυφώνας «Μελίσα» μετά το φονικό πέρασμά του από την Τζαμάικα, έχοντας χαρακτηριστεί ως η χειρότερη καταιγίδα στην ιστορία του νησιού.

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους στην Κούβα, καθώς ο τυφώνας αναμένεται να πλησιάσει μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση ότι ο τυφώνας «Μελίσα» έχει εξασθενήσει ελαφρώς και πλέον ταξινομείται ως καταιγίδα κατηγορίας 3, με ανέμους που φτάνουν τα 205 χλμ./ώρα.

🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨



Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.

Amid Hurricane Melissa's catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is…

Παρά τη μικρή υποχώρηση της έντασής του, ο τυφώνας παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς κινείται προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, πριν στραφεί προς τις Βερμούδες.

Στην Τζαμάικα έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι, σύμφωνα με το BBC, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αποτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

🚨 Hurricane Melissa (Cat 5) Hits Kingston, Jamaica 🌀

Winds reach 140 mph, causing widespread flooding and severe damage across the city.

Το πλήρες μέγεθος της καταστροφής προσπαθούν να αποτυπώσουν οι Αρχές της Τζαμάικα την ώρα που οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της χώρας καθιστούν τη διάδοση πληροφοριών ιδιαίτερα δύσκολη.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κίνγκστον ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για ακόμα μία ημέρα, καθυστερώντας την άφιξη των πτήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, κήρυξε χθες το νησί «περιοχή καταστροφής» και προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις».

Popular establishment, Jake's Hotel, has suffered extensive damage due to the passage of Hurricane Melissa.



Images seen by our news centre has shown at least one part of the hotel almost completely destroyed.

«Οι αναφορές που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, αλλά και σε εμπορικά κτίρια», δήλωσε ο Χόλνες το βράδυ της Δευτέρας.

Early video coming in as record breaking Cat 5 Hurricane Melissa plows into Jamaica.



I’ll be posting some links to help the people here later today. pic.twitter.com/TUZ9t7OzrJ — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

Στις Μπαχάμες, που βρίσκονται στη συνέχεια της πορείας του τυφώνα «Μελίσα» προς τα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε εκκενώσεις κατοίκων στα νότια τμήματα του αρχιπελάγους.

«Είναι μια καταστροφική κατάσταση», δήλωσε η Anne-Claire Fontan, ειδικός τροπικών κυκλώνων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. «Για την Τζαμάικα, ήταν σίγουρα η καταιγίδα του αιώνα».

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της Τζαμάικα αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την καταιγίδα.