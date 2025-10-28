Η Τζαμάικα βιώνει τη σφοδρότερη καταιγίδα των τελευταίων 174 ετών, καθώς ο τυφώνας Μελίσα, κατηγορίας 5, πλήττει το νησί με καταστροφική δύναμη. Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει καταγραφεί στη χώρα από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές φυσικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τυφώνας έφτασε στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ, λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδας). Οι άνεμοι του φτάνουν τα 295 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επικίνδυνους τυφώνες στην ιστορία της Καραϊβικής.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τον κίνδυνο εκτεταμένων καταστροφών, ανακοινώνοντας την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, ερήμωσαν, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούσαν να ασφαλίσουν τα σπίτια τους, ενισχύοντας παράθυρα και πόρτες με ξύλινες σανίδες και σακιά με άμμο.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η Μελίσα θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Αξιωματούχος του ΟΗΕ χαρακτήρισε την καταιγίδα «τη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει την Τζαμάικα τον 21ο αιώνα».

Μετά το πέρασμά της από την Τζαμάικα, η τροχιά του τυφώνα δείχνει ότι θα κινηθεί προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, όπου αναμένονται επίσης ακραία καιρικά φαινόμενα έως την Τετάρτη.