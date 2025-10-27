Εν αναμονή του κυκλώνα «Μελίσα» είναι οι κάτοικοι της Καραϊβικής, Τζαμάικας, Αϊτής και Δομινικανής Δημοκρατίας με το ακραίο καιρικό φαινόμενο να έχει αναβαθμιστεί πλέον σε βαθμό κινδύνου 5.

Ο κυκλώνας θα φέρει μαζί του τις επόμενες 48 ώρες καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν περισσότερο στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Το επίκεντρο του κυκλώνα αναμένεται να περάσει κοντά ή πάνω κάτω από την Τζαμάικα σήμερα το βράδυ και αύριο, Τρίτη, να διασχίσει τη νοτιοανατολική Κούβα αύριο βράδυ και να κατευθυνθεί προς τις νοτιοανατολικές Μπαχάμες την Τετάρτη», εκτίμησε το NHC.

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι. Η «Μελίσα» βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με το NHC.

ADT estimates put #MELISSA at T8.3 — one of the highest ever observed in the Atlantic. Satellite presentations don't get much better than this in the Atlantic.



We're witnessing history on satellite right now. MELISSA likely nearing/at Category 5 status. — Michael Ferragamo (@FerragamoWx) October 27, 2025

Ο Τζόρνταν Σμιθ, μετεωρολόγος του WJHG-TV στη Φλόριντα, προειδοποίησε ότι η Τζαμάικα θα είναι αγνώριστη μετά την επέλαση του φαινομένου.

Το NHC έκανε λόγο για ανέμους με ταχύτητα έως 260 χλμ/ώρα και «μεγάλα και καταστροφικά» κύματα. Η σχετικά χαμηλή ταχύτητα με την οποία κινείται ο κυκλώνας, περίπου 6 χλμ/ώρα, ανησυχεί τους ειδικούς, διότι υπάρχει ο κίνδυνος οι βροχές και οι κατολισθήσεις που προκαλεί να διαρκέσουν περισσότερο.

«Είναι πιθανές καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», σύμφωνα με το NHC.

Absolutely speechless! This satellite image of Hurricane #Melissa needs put in meteorology text books!



Please everyone send all your prayers and thoughts to the island of Jamaica. Catastrophic impacts are expected on so many levels. #Jamaica will be unrecognizable after this. — Jordan Smith (@jsmithwx) October 26, 2025

«Οι κάτοικοι στις περιοχές που επηρεάζονται πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους έως δύο ή τρεις ημέρες, ίσως και περισσότερο», έχει ήδη τονίσει σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο διευθυντής του NHC, Τζέιμι Ρομ. Προειδοποίησε ότι «οι συνθήκες στην Τζαμάικα θα επιδεινωθούν πολύ, πολύ γρήγορα τις επόμενες ώρες».

Η «Μελίσα» ήταν η 13η τροπική καταιγίδα της περιόδου εκδήλωσης φαινομένων αυτής της φύσης (αρχές Ιουνίου – τέλη Νοεμβρίου) στον Ατλαντικό. Ο προηγούμενος ισχυρός κυκλώνας που είχε πλήξει την Τζαμάικα ήταν ο Μπέριλ, στις αρχές του Ιουλίου του 2024.