Η φονική μανία του τυφώνα Μελίσσα αποκαλύπτει σιγά-σιγά το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες νεκρούς στην Αϊτή και τέσσερις επιβεβαιωμένους θανάτους στην Τζαμάικα, ενώ η ορμή της καταιγίδας τώρα στρέφεται προς τις Μπαχάμες.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στην Τζαμάικα, ενώ τουλάχιστον 40 άλλοι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή λόγω πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Μελίσαα.

Ο κυκλώνας χτύπησε την Τρίτη ως κατηγορία πέντε στην Τζαμάικα, όπου πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες των σπιτιών τους και χωρίς ρεύμα.

Drone footage shows widespread flood damage and debris across Santa Cruz, Jamaica, as cleanup begins after Hurricane Melissa. pic.twitter.com/adtci1atAy — AccuWeather (@accuweather) October 29, 2025

Στην Τζαμάικα, κατολισθήσεις έκλεισαν τους κύριους δρόμους της Σάντα Κρους στην επαρχία Σεντ Ελίζαμπεθ, όπου οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε λασπότοπους. Οι κάτοικοι καθάριζαν νερό από τα σπίτια τους προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούσαν από τα υπάρχοντά τους. Οι άνεμοι ξήλωσαν μέρος της στέγης ενός γυμνασίου που λειτουργεί ως δημόσιο καταφύγιο.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, δεσμεύτηκε να αφιερώσει «όλη μας την ενέργεια» για την ταχεία ανάρρωση της χώρας, ενώ ανταποκριτής του BBC στην περιοχή περιγράφει σκηνές πλημμυρών, κατολισθήσεων και «φοινικόδεντρα να εκτοξεύονται σαν οδοντογλυφίδες».

Από την Τζαμάικα, η καταιγίδα κινήθηκε βόρεια προς την Κούβα, όπου ένας κάτοικος ανέφερε: «Ακούγονταν σαν ανεμοστρόβιλος».

Τώρα, μειωμένη σε κατηγορία ένα, η Μελίσσα αναμένεται να φέρει ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις στις Μπαχάμες μέσα στις επόμενες ώρες, προτού φτάσει στη Βερμούδα την Πέμπτη.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, ταξίδεψε στη δυτική χώρα για να επιθεωρήσει την κατάσταση επί τόπου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι βρίσκεται πλέον στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον τυφώνα.

I am now in St Elizabeth and images of destruction are all around.

The damage is great, but we are going to devote all our energy to mount a strong recovery. pic.twitter.com/s7P31ytXzm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 29, 2025

Εκεί επίσης επιβεβαιώθηκαν επισήμως οι πρώτοι θάνατοι.

Ο Χόλνες μοιράστηκε επίσης αεροφωτογραφίες της καταστροφής στη Σεντ Ελίζαμπεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ζημιά είναι μεγάλη, αλλά θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια για να επιτύχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Πολλά σπίτια έχουν παρασυρθεί από τα νερά των πλημμυρών και οι άνθρωποι καθαρίζουν τα συντρίμμια με τα ίδια τους τα χέρια, δηλώνει ο Πασκάλ Μπιμενιγιμάνα από την οργάνωση World Relief.

Στην Κούβα, οι αρχές ανέφεραν κατεστραμμένα σπίτια, αποκλεισμένους ορεινούς δρόμους και στέγες κτιρίων που ξηλώθηκαν την Τετάρτη, με τη σοβαρότερη καταστροφή να εντοπίζεται στα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Περίπου 735.000 άνθρωποι παρέμεναν σε καταφύγια.

«Ήταν κόλαση. Όλο το βράδυ ήταν φρικτό», είπε ο Ρεϊνάλντο Τσάρον στο Σαντιάγο ντε Κούμπα. Ο 52χρονος ήταν ένας από τους λίγους που τολμούσαν να βγουν την Τετάρτη, καλυμμένος με πλαστικό φύλλο από τη διαλείπουσα βροχή.

Στην Τζαμάικα, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε καταφύγια την Τετάρτη, με περισσότερους να φτάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού οι άνεμοι ξήλωσαν τις στέγες των σπιτιών τους, αφήνοντάς τους προσωρινά άστεγους. Η υπουργός Ντίξον δήλωσε ότι το 77% του νησιού βρισκόταν χωρίς ρεύμα.

Οι διακοπές ρεύματος περιέπλεξαν την εκτίμηση των ζημιών λόγω «ολικής διακοπής επικοινωνιών» σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Τόμπσον, αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Γραφείου Προετοιμασίας και Διαχείρισης Καταστροφών της Τζαμάικα.

Witness the raw power of nature as a U.S. Air Force pilot navigates through the eye wall of Hurricane Melissa, a Category 5 storm with 185 mph winds sweeping across Jamaica, Haiti, and the Dominican Republic. The accompanying image captures the storm's mesmerizing eye, where life… pic.twitter.com/JtKMOyJ4ku — SanaviNet (@Sanavi1009) October 28, 2025

«Η ανάκαμψη θα πάρει χρόνο, αλλά η κυβέρνηση είναι πλήρως κινητοποιημένη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες σε ανακοίνωσή του. «Προετοιμάζονται είδη πρώτης ανάγκης και κάνουμε τα πάντα για να αποκατασταθεί γρήγορα η κανονικότητα».

Στην Μπλακ Ρίβερ, παραθαλάσσια πόλη της Τζαμάικα με περίπου 5.000 κατοίκους στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, οι αρχές ζήτησαν βοήθεια σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Καταστροφικός είναι ένας ήπιος όρος για ό,τι βλέπουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Ρίτσαρντ Σόλομον. Ο Σόλομον τόνισε ότι η τοπική υποδομή διάσωσης έχει καταστραφεί από την καταιγίδα. Το νοσοκομείο, οι αστυνομικές μονάδες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν πλημμυρίσει και δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις διάσωσης.