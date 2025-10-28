Ο τυφώνας Μελίσσα εντάθηκε σε κατηγορία 5 τη Δευτέρα καθώς πλησιάζει την Τζαμάικα, όπου οι μετεωρολόγοι αναμένουν καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Σε αυτή τη δύναμη, θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που πλήττει το νησί από την έναρξη καταγραφής στοιχείων το 1851.

Η Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους στα βόρεια Καραϊβικά νησιά, ενώ κατευθύνεται προς την Τζαμάικα, όπου αναμένεται να χτυπήσει την ξηρά την Τρίτη, πριν φτάσει στην Κούβα αργότερα την ίδια ημέρα και στη συνέχεια κινείται προς τις Μπαχάμες. Δεν αναμένεται να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προβλέποντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η χώρα του, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, δήλωσε: «Έχω γονατίσει σε προσευχή».

Η Χάννα ΜακΛόιντ, 23 ετών, υπάλληλος ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα Κίνγκστον, είπε ότι κάλυψε τα παράθυρα του σπιτιού της, όπου βρίσκονται ο σύζυγός της και ο αδερφός της. Προμηθεύτηκε κονσερβοποιημένο corned beef και σκουμπρί και τοποθέτησε κεριά και φακούς σε όλο το σπίτι.

«Τους είπα απλώς να κρατήσουν την πόρτα κλειστή», είπε. «Είμαι σίγουρα ανήσυχη. Είναι η πρώτη φορά που θα ζήσω τέτοιον τυφώνα».

Σε συνέντευξή του στο AP, ο ειδικός του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων, Λάρι Κέλι, προειδοποίησε ότι όλοι στην Τζαμάικα πρέπει να παραμείνουν ασφαλείς μέσα στα σπίτια τους.

Η κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα τυφώνων Σάφιρ-Σίμπσον, με συνεχείς ανέμους άνω των 250 χλμ/ώρα. Ο Μέλισσα θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που πλήττει απευθείας τη μικρή αυτή χώρα της Καραϊβικής στην καταγεγραμμένη ιστορία, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Πόρτερ, επικεφαλής μετεωρολόγο της AccuWeather.

Αναμένεται άνοδος της στάθμης της θάλασσας έως 4 μέτρα κατά μήκος της παραλίας του Κίνγκστον, όπου βρίσκονται κρίσιμες υποδομές όπως το κύριο διεθνές αεροδρόμιο και εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, προειδοποίησε ο Πόρτερ. «Αυτό μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ανθρωπιστική κρίση και πιθανότατα θα χρειαστεί μεγάλη διεθνής στήριξη», τόνισε.

Το βράδυ της Δευτέρας, η Μελίσσα βρισκόταν περίπου 245 χλμ. νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 535 χλμ. νοτιοδυτικά της Γκουαντανάμο στην Κούβα, με μέγιστους ανέμους 280 χλμ/ώρα και κινείτο βορειοδυτικά με 4 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι.

Μέρη της ανατολικής Τζαμάικα αναμένεται να δεχτούν έως 76 εκατοστά βροχής, ενώ στη δυτική Αϊτή μπορεί να σημειωθούν 40 εκατοστά, με πιθανότητα «καταστροφικών πλημμυρών και πολλών κατολισθήσεων».

Στην Τζαμάικα έχουν διαταχθεί υποχρεωτικές εκκενώσεις σε περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες, με λεωφορεία να μεταφέρουν τους κατοίκους σε ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, κάποιοι αρνούνται να φύγουν.

Ο Νόελ Φράνσις, 64 ετών, ψαράς που ζει στην παραλία της νότιας πόλης Όλντ Χάρμπορ Μπέι, δήλωσε: «Ακούω τι λένε, αλλά δεν φεύγω. Μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου». Ο γείτονάς του, Μπρους Ντόκινς, είπε ότι επίσης δεν έχει σχέδιο να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Πολλές πόλεις κατά μήκος της νότιας ακτής της Τζαμάικα ανέφεραν ήδη διακοπές ρεύματος καθώς οι άνεμοι ενισχύονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η μεγαλύτερη άνοδος της θάλασσας αναμένεται στην κοινότητα Μπλακ Ρίβερ στη δυτική Τζαμάικα, ενώ οι κάτοικοι των ανοιχτών καταφυγίων είναι πολύ λιγότεροι από τους απαιτούμενους για έναν τυφώνα κατηγορίας 5.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον τρεις θανάτους στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία. Στην Τζαμάικα δύο άνθρωποι πέθαναν το Σαββατοκύριακο ενώ έκοβαν δέντρα πριν τον τυφώνα και ένας τρίτος από ηλεκτροπληξία.

Στην Κούβα εκκενώνονται πάνω από 600.000 άνθρωποι σε περιοχές με προειδοποίηση τυφώνα, ενώ στην επόμενη πορεία του ο Μελίσσα αναμένεται να πλήξει τις νοτιοανατολικές και κεντρικές Μπαχάμες.

Ο τυφώνας Μελίσσα είναι η 13η ονομασμένη καταιγίδα της φετινής σεζόν Ατλαντικού, που διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου.