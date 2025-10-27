Ο τυφώνας Melissa ενισχύθηκε τη Δευτέρα σε Κατηγορία 5, καθώς πλησίαζε την Τζαμάικα, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει ποτέ το νησί από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή δεδομένων το 1851.

Η Melissa, στην οποία αποδίδονται έξι θάνατοι στις βόρειες περιοχές της Καραϊβικής, αναμένεται να πλήξει την Τζαμάικα την Τρίτη, να συνεχίσει προς την Κούβα αργότερα την ίδια μέρα και στη συνέχεια να κινηθεί προς τις Μπαχάμες. Δεν προβλέπεται να επηρεάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα τυφώνων Saffir–Simpson, με διαρκείς ανέμους άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής μετεωρολόγο της AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ, η Melissa θα είναι η ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία της Τζαμάικα. Προειδοποίησε επίσης για παλίρροια έως και 4 μέτρων στις ακτές του Κίνγκστον, όπου βρίσκονται κρίσιμες υποδομές, όπως το διεθνές αεροδρόμιο και σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

«Μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ανθρωπιστική κρίση, και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα χρειαστεί διεθνής βοήθεια», είπε.

Το πρωί της Δευτέρας, ο τυφώνας βρισκόταν 230 χλμ. νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 530 χλμ. νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με ανέμους που έφταναν τα 270 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Σε περιοχές της ανατολικής Τζαμάικα αναμένονται έως και 1 μέτρο βροχής, ενώ στη δυτική Αϊτή περίπου 40 εκατοστά, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι αρχές διέταξαν υποχρεωτικές εκκενώσεις σε επτά περιοχές υψηλού κινδύνου στην Τζαμάικα, μεταφέροντας κατοίκους σε ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, αρκετοί αρνήθηκαν να φύγουν.

«Το ακούω, αλλά δεν φεύγω», δήλωσε ο 64χρονος Νόελ Φράνσις, ψαράς από την παραθαλάσσια πόλη Old Harbor Bay. «Μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου».

Ο γείτονάς του, Μπρους Νόκινς, είπε επίσης πως σκοπεύει να παραμείνει στο σπίτι του. «Δεν πάω πουθενά», είπε, φορώντας αδιάβροχο και κρατώντας μια μπίρα στο χέρι, σύμφωνα με το AP.

Ήδη, πολλές πόλεις στη νότια ακτογραμμή της Τζαμάικα ανέφεραν διακοπές ρεύματος, καθώς οι άνεμοι ενισχύονταν στη διάρκεια της νύχτας.

Η 49χρονη Hyacinth White δήλωσε πως δεν σκοπεύει να εκκενώσει την περιοχή της: «Δεν νομίζω ότι ο τυφώνας θα καταστρέψει το σπίτι μου. Μόνο οι πλημμύρες με ανησυχούν, επειδή ζούμε κοντά στη θάλασσα».

Η Melissa έχει ήδη προκαλέσει τουλάχιστον έξι θανάτους: τρεις στην Αϊτή, έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία και δύο στην Τζαμάικα.

«Θέλω να προειδοποιήσω τους Τζαμαϊκανούς να το πάρουν στα σοβαρά», είπε ο Ντέσμοντ ΜακΚένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών. «Μην παίζετε με τη Melissa. Δεν είναι ασφαλές».

Στην ανατολική Κούβα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό οι επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγκίν, ενώ προβλέπονται βροχοπτώσεις έως και 50 εκατοστά και ισχυρό κύμα στη θάλασσα.

«Μην πάρετε ανόητες αποφάσεις», προειδοποίησε ο υπουργός Μεταφορών της Τζαμάικα, Ντάριλ Βας. «Οι επόμενες μέρες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες».