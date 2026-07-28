Η Νάξος φημίζεται για τις απέραντες αμμουδιές της, όμως, υπάρχει μία παραλία που κρατά σταθερά τα σκήπτρα της δημοφιλίας και των διεθνών διακρίσεων. Ο λόγος για τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος μαγεύει τον επισκέπτη από το πρώτο κιόλας βλέμμα.

Σε απόσταση αναπνοής από τη Χώρα του νησιού, η συγκεκριμένη ακτογραμμή, ο Άγιος Προκόπιος, καταφέρνει να συνδυάζει όλα όσα αναζητά κανείς στις καλοκαιρινές του διακοπές: κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά που θυμίζουν τεράστια φυσική πισίνα και μια μοναδική, χοντρή άμμο που δεν κολλάει στο δέρμα. Είτε ψάχνετε την κοσμοπολίτικη ζωντανή ατμόσφαιρα με οργανωμένα beach bars, είτε ένα ήσυχο καταφύγιο για να χαλαρώσετε κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο, ο Άγιος Προκόπιος προσφέρει την απόλυτη παραθαλάσσια εμπειρία.

Η μία πλευρά της παραλίας είναι οργανωμένη, ενώ η άλλη, στην άκρη της οποίας βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι, διαθέτει μια ατόφια φυσική ομορφιά που θα σας κερδίσει με τη μία. Αν παρατηρήσει κανείς τον όρμο από ψηλά, θα εντυπωσιαστεί από τον θαυμάσιο κλιμακωτό χρωματισμό των νερών του, τα οποία από διάφανα γαλαζοπράσινα μετατρέπονται σταδιακά σε γαλάζια για να καταλήξουν, πιο βαθιά, στο βαθύ μπλε του Αιγαίου.

Ο Άγιος Προκόπιος προσφέρει και αρκετές επιλογές για θαλάσσια σπορ όπως windsurfing, κανόε καγιάκ και άλλα, ενώ είναι εύκολα προσβάσιμος, αφού μπορείς να φτάσεις από τη Χώρα ακόμη και με τα ΚΤΕΛ του νησιού (έχουν συχνά δρομολόγια) αν δεν διαθέτεις δικό σου μεταφορικό μέσο.

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