Αν αναζητάς την αυθεντική, ανέγγιχτη πλευρά της νησιωτικής Ελλάδας, τότε η Τήλος είναι ο ιδανικός προορισμός. Αυτό το μικρό, «διαμαντάκι» των Δωδεκανήσων ξεχωρίζει επίσης παγκοσμίως ως το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο και «πράσινο» νησί της Μεσογείου.

Με τις ερημικές, πεντακάθαρες παραλίες της, τα γραφικά μονοπάτια που διασχίζουν προστατευόμενους υδροβιότοπους και την καθηλωτική ηρεμία του Μεγάλου Χωριού, η Τήλος μαγεύει κάθε επισκέπτη. Είναι ένας τόπος όπου ο χρόνος κυλά με τους δικούς του, χαλαρούς ρυθμούς, προσφέροντας μια σπάνια εμπειρία φιλοξενίας, γαλήνης και απόλυτης σύνδεσης με τη φύση.

Φτάνοντας στο λιμάνι της Τήλου, τα Λιβάδια, ο επισκέπτης συνειδητοποιεί αμέσως πως το πολύωρο ταξίδι του με το πλοίο αναμφίβολα άξιζε τον κόπο. Οι τρεις οικισμοί της Τήλου είναι τα Λιβάδια, το Μεγάλο Χωριό και ο Άγιος Αντώνιος, ενώ τουριστική ανάπτυξη γνωρίζουν επίσης οι παραλίες Έριστος και Πλάκα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παλαιοντολογικό Μουσείο του νησιού, καθώς στην Τήλο ανακαλύφθηκε στο σπήλαιο Χαρκαδιό νεκροταφείο νάνων ελεφάντων, που πιστεύεται πως έζησαν πριν από 45.000 χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν από 4.000 χρόνια.

Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μεγάλο Χωριό με τα πετρόκτιστα σπίτια του και τα στενά δρομάκια του. Στην κορυφή του λόγγου δεσπόζει μεσαιωνικό κάστρο με τη μαγευτική θέα. Στους λόφους πάνω από τα Λιβάδια βρίσκεται το Μικρό Χωριό, χτισμένο τον 15ο αιώνα, με διάσπαρτες βυζαντινές εκκλησίες και πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Μην παραλείψεις μια επίσκεψη και στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα. Στην αυλή του γίνεται στα τέλη Ιουλίου το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού.

Η Τήλος διαθέτει και πολλές παραλίες. Η πιο γνωστή είναι η Έριστος, αμμουδιά που εκτείνεται σε περίπου δύο χιλιόμετρα. Απολαυστικές βουτιές θα κάνετε όμως και σε πολλά άλλα ακρογιάλια του νησιού, όπως τα Λεθρά, ο Άγιος Σέργιος, ο Θεολόγος, η Πλάκα και ο Άγιος Αντώνιος.

Δείτε τις φωτογραφίες