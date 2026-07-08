Στην άκρη του Εθνικού Καταφυγίου Point Reyes στην Καλιφόρνια, κρύβεται ένας από τους ελάχιστους καταρράκτες παγκοσμίως που χύνονται απευθείας στην άμμο. Ο καταρράκτης Alamere δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι ένα σπάνιο φυσικό θαύμα, για το οποίο η φύση απαιτεί ένα «τίμημα»: μια απαιτητική αλλά μαγική πεζοπορία 22 χιλιομέτρων που μένει αξέχαστη στους επισκέπτες.

Ο Alamere, λοιπόν, που συναντάται στην πόλη Μπολίνας στην Καλιφόρνια, αποτελεί ένα σπάνιο και θαυμάσιο παράδειγμα «παλίρροιας», ενός παράκτιου καταρράκτη που βυθίζεται απευθείας από έναν βράχο κάτω στην παραλία για να ενωθεί με τη θάλασσα. Η πτώση του νερού στην παραλία Wildcat πραγματοποιείται περίπου από ύψος 12 μέτρων, ενώ το ασυνήθιστο θέαμα του νερού καθώς πέφτει πάνω από τους κάθετους γκρεμούς σχιστόλιθου και καταλήγει στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, συναντάται σε ένα αρκετά απομονωμένο σημείο στο νότιο άκρο της παραλίας Wildcat δίπλα σε ένα βραχώδες ακρωτήριο που ονομάζεται Double Point.

Η διαδρομή για να φτάσει κανείς στον καταρράκτη δεν είναι τόσο εύκολη. Ο επισκέπτης περνάει μέσα από την πόλη Μπολίνας, όπου αφήνει και το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκινά η πεζοπορία στο Coast Trail προς την έρημο Phillip Burton, μέρος της εθνικής ακτής Point Reyes στο Marin County, που οδηγεί στο συγκλονιστικό αυτό σκηνικό.

Δείτε τις φωτογραφίες