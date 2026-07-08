Αν αναζητάτε στις διακοπές σας έναν προορισμό που να συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία και την αυθεντική νησιωτική ζωή, μακριά από τις ορδές των τουριστών, τότε θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας προς τους μικροσκοπικούς Αρκιούς, οι οποίοι θα σας μαγέψουν και με τα καταγάλανα, κρυστάλλινα νερά τους, τα γραφικά ταβερνάκια και την απαράμιλλη φιλοξενία των ελάχιστων μόνιμων κατοίκων τους.

Οι Αρκιοί εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι της Πάτμου –από όπου αναχωρούν δρομολόγια για Αρκιούς, Μαράθι και Λειψούς– και μια ανάσα από τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, οι ακτές της οποίας είναι μάλιστα ορατές από αυτό. Η όμορφη θέα, το αξιοζήλευτο φυσικό σκηνικό, οι ονειρικές παραλίες και η ηρεμία που επικρατεί θα σας μαγέψουν.

Όλη η ζωή περιστρέφεται γύρω από την κεντρική πλατεία στο μικρό λιμανάκι του νησιού, με λιγοστές επιλογές για φαγητό, αλλά γευστικές και εξαιρετικές προτάσεις. Εξάλλου, εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, οργανωμένες παραλίες, φαρμακεία ή ΑΤΜ. Πάντως, η πιο διάσημη παραλία είναι τα Τηγανάκια, με εξωτικά, ρηχά, τυρκουάζ νερά που θυμίζουν πισίνα, ενώ η Πατελιά είναι η πιο κοντινή στον οικισμό (5-10 λεπτά με τα πόδια), με βότσαλο έξω και άμμο μέσα.

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