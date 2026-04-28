Στο βόρειο τμήμα της Ελβετίας, κοντά στα γερμανικά σύνορα και σε απόσταση μόλις 1 ώρας με το αυτοκίνητο από τη Ζυρίχη, συναντά κανείς το Stein am Rhein, τη γοητευτική μεσαιωνική πόλη που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ρήνου.

Φημισμένο για τα καλοδιατηρημένα σπίτια με τις τοιχογραφίες, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τη γραφική πλατεία, το Stein am Rhein αποτελεί έναν προορισμό, όχι ιδιαίτερα δημοφιλή σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Ελβετίας, αλλά σίγουρα παντός καιρού που αξίζει την προσοχή σας. Πρόκειται, άλλωστε, για μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές παλιές πόλεις της χώρας, με την παρουσία του Ρήνου, να προσθέτει μία επιπλέον μαγεία στο σκηνικό της πόλης.

Το Stein am Rhein παρέμεινε σχεδόν άθικτο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό συνέβη μέχρι που η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών το βομβάρδισε στις 22 Φεβρουαρίου 1945. Ωστόσο, το μεσαιωνικό κέντρο του, με τα πανέμορφα πλακόστρωτα δρομάκια του, έχει ακριβώς την ίδια διάταξη όπως πριν από εκατό χρόνια. Στη Rathausplatz (πλατεία Δημαρχείου), το στολίδι του Stein am Rhein, θα βρείτε τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του Rathaus ή Δημαρχείου, που ανεγέρθηκε για πρώτη φορά μεταξύ 1539 και 1542 ως κτίριο πολλαπλών χρήσεων για τους τοπικούς εμπόρους και το δημοτικό συμβούλιο. Σήμερα, χρησιμεύει μόνο ως έδρα του δημοτικού συμβουλίου. Ο πίνακας ζωγραφικής στο Rathaus του Carl von Häberlin (1900) απεικονίζει την ιστορία του Stein am Rhein. Στα αριστερά της Rathausplatz (απέναντι από το Δημαρχείο), μπορείτε να δείτε την παλαιότερη διατηρημένη αναγεννησιακή τοιχογραφία στην Ελβετία.

