Αν θέλετε να ανακαλύψετε μια άλλη πλευρά της Ισπανίας, που να έρχεται σε αντίθεση με τις κλασικές επιλογές όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη ή η Ίμπιζα που «βουλιάζουν» από τους τουρίστες, τότε θα τη βρείτε στην καρδιά της Καταλονίας.

Σε απόσταση περίπου μίας ώρας μακριά από τη Βαρκελώνη, θα βρες το μέρος που μοιάζει με χρονοκάψουλα, καθώς εδώ θα αισθανθείς πως ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο. Ο λόγος για τη Χιρόνα (ή Τζιρόνα) με τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα που την κάνει να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής. Πλακόστρωτα σοκάκια που σε προσκαλούν να χαθείς σε αυτά, εντυπωσιακές γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Onyar -όπως η Pont de les Peixateries Velles, σχεδιασμένη από το γραφείο του Gustave Eiffel πριν ακόμη τον διάσημο Πύργο του Άιφελ- και μια παλιά πόλη που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι.

Η Χιρόνα είναι από αυτά τα μέρη που λατρεύεις να επισκέπτεσαι, διότι δεν χρειάζεται να κουβαλάς μαζί σου χάρτη για να το ανακαλύψεις. Ξεκινάς το σεργιάνι σου και πέφτεις πάνω στα πιο απίθανα σημεία, που θα σε γοητεύσουν, όπως η πολύχρωμη και ζωντανή Plaça de la Independència, στην οποία θα απολαύσεις ένα χαλαρό ποτάκι.

Ο επιβλητικός καθεδρικός ναός του 11ου αιώνα, με την εντυπωσιακή σκάλα και τα περίτεχνα βιτρό που στολίζουν το εσωτερικό του, είναι από τα δημοφιλή σημεία της πόλης. Ανέβα αργά τα σκαλοπάτια και άσε τη θέα να σε πάρει μαζί της. Η βόλτα συνεχίζεται στο Passeig de la Muralla, τα μεσαιωνικά τείχη της πόλης που έχουν αποκατασταθεί και προσφέρουν μια μαγευτική πανοραμική διαδρομή, ενώ κι εδώ η θέα «κόβει» την ανάσα.

Μην παραλείψεις να επισκεφθείς το El Cul de la Lleona, μια πέτρινη στήλη με λιοντάρια, που σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όποιος φιλήσει τον πάτο του αγάλματος είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει ξανά στην πόλη.

