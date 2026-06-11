Η νέα ρομαντική κομεντί του Netflix, «Office Romance», με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν, επαναφέρει στο προσκήνιο τη γοητεία του είδους που κάποτε καθόρισε ολόκληρες γενιές θεατών.

Όμως πέρα από την πλοκή –μια απαγορευμένη σχέση ανάμεσα σε μια δυναμική διευθύντρια αεροπορικής εταιρείας και έναν εταιρικό δικηγόρο- αυτό που κλέβει την παράσταση είναι τα κινηματογραφικά της τοπία. Από το αστικό τοπίο της Νέας Υόρκης μέχρι την τροπική Δομινικανή Δημοκρατία, η ταινία λειτουργεί σχεδόν σαν ένα σύγχρονο travel diary.

Η δράση ξεκινά στο Κένιλγουορθ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου το εταιρικό σύμπαν της AirCruz αποκτά φυσική υπόσταση στο Northeast Science & Technology Centre. Το επιβλητικό συγκρότημα με τα εκτεταμένα εργαστήρια δίνει στην ταινία τον απαραίτητο τόνο μιας εταιρικής «μηχανής» που κινεί τα πάντα, δημιουργώντας το ιδανικό φόντο για τις πρώτες επαγγελματικές -και αμήχανες- συναντήσεις των δύο πρωταγωνιστών.

Η ιστορία στη συνέχεια μεταφέρεται στο Χόμποκεν, απέναντι από το Μανχάταν, εκεί όπου ο ποταμός Hudson River λειτουργεί ως φυσικό σκηνικό για τις πιο ανάλαφρες στιγμές της ταινίας. Περίπατοι, γρήγορα μεσημεριανά ραντεβού και αυθόρμητες συζητήσεις πλάι στο νερό αποτυπώνουν μια πιο ρομαντική, σχεδόν νοσταλγική Νέα Υόρκη. Το διαμέρισμα του χαρακτήρα του Γκόλντσταϊν γυρίστηκε στα κοντινά Cliffs Lofts, ένα βιομηχανικό κτίριο που μετατράπηκε σε σύγχρονο urban καταφύγιο.

Αν όμως υπάρχει ένα σημείο όπου η ταινία «ανοίγει» πραγματικά, αυτό είναι η Δομινικανή Δημοκρατία. Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveller, στο πολυτελές θέρετρο Cayo Levantado Resort, οι πρωταγωνιστές μεταφέρονται σε έναν κόσμο από λευκές παραλίες, κρυστάλλινα νερά και καταπράσινους κήπους. Στη Σαμάνα, το σκηνικό μετατρέπεται σε κινηματογραφικό παράδεισο, όπου η επαγγελματική σχέση αρχίζει να ραγίζει υπό το βάρος της έλξης.

Το resort, χτισμένο σε ένα ιδιωτικό νησί, προσφέρει την απόλυτη αίσθηση απομόνωσης: αιώρες δίπλα στο κύμα, infinity πισίνες και θέα που μοιάζει σχεδόν σκηνογραφημένη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ μίλησε για ένα περιβάλλον που έκανε τους ηθοποιούς «ακόμα πιο λαμπερούς και ευτυχισμένους» μπροστά στην κάμερα.

Η Νέα Υόρκη και η Καραϊβική δεν λειτουργούν απλώς ως φόντο, αλλά ως ενεργό κομμάτι της αφήγησης: η πρώτη συμβολίζει τον έλεγχο και την καριέρα, ενώ η δεύτερη την ελευθερία και το συναίσθημα. Κάπως έτσι, το «Office Romance» δεν είναι μόνο μια ιστορία αγάπης, αλλά και ένα ταξίδι ανάμεσα σε δύο κόσμους που συγκρούονται και τελικά ερωτεύονται.