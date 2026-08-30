Στην απόκτηση του Ομάρι Χάτσινσον από τη Νότιγχαμ Φόρεστ προχωράει η Μίλαν, η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Οι «ροσονέρι», οι οποίοι πούλησαν τον Ραφαέλ Λεάο στη Γαλατασαράι, συνεχίζουν τις κινήσεις τους για την ενίσχυση του ρόστερ και είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν το deal για τον Χάτσινσον.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, οι Μιλανέζοι τα βρήκαν με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον δανεισμό του παίκτη για 4,2 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται και οψιόν αγοράς, η οποία υπό προϋποθέσεις θα γίνει υποχρεωτική.

Ο 22χρονος Άγγλος εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει και σαν 10άρι, θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+4 χρόνια με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στα 3,5 εκατ. ευρώ και το βράδυ της Κυριακής (30/8) αναμένεται στην Ιταλία.

Αυτή, πάντως, δεν θα είναι η τελευταία κίνηση της Μίλαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ.