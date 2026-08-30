Παίκτης της Γαλατάσαραϊ και επίσημα είναι ο Ραφαέλ Λεάο, με την Τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μίλαν.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται από χθες στην Κωνσταντινούπολη και αφού πέρασε από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
Η μεταγραφή κόστισε συνολικά το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ, με τους «ροσονέρι» να διατηρούν και ένα ποσοστό τις τάξεως του 20% σε μελλοντική πώληση του.
Ο Λεάο θα έχει έσοδα 10 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στην Τουρκία.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ με την Μίλαν στα 7 χρόνια που αγωνίστηκε με την φανέλα της είχε 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2026
Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38.000.000 Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki… pic.twitter.com/7ilJsUOQtu