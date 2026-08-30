Παίκτης της Γαλατάσαραϊ και επίσημα είναι ο Ραφαέλ Λεάο, με την Τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Μίλαν.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται από χθες στην Κωνσταντινούπολη και αφού πέρασε από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Η μεταγραφή κόστισε συνολικά το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ, με τους «ροσονέρι» να διατηρούν και ένα ποσοστό τις τάξεως του 20% σε μελλοντική πώληση του.

Ο Λεάο θα έχει έσοδα 10 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στην Τουρκία.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ με την Μίλαν στα 7 χρόνια που αγωνίστηκε με την φανέλα της είχε 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.