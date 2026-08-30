Η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Λίβερπουλ, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται σήμερα στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους».

Για την απόκτηση του από την Παρί η Λίβερπουλ θα βγάλει από τα ταμεία της συνολικά μαζί με τα μπόνους το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα του Παρισιού ο Μπαρκολά είχε συνολικά 152 συμμετοχές με 39 γκολ και 37 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας 13 τίτλους.