Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα, η ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο ΟΦΗ στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη.

ΑΡΗΣ-ΟΦΗ

19:30 NOVASPORTS 2

Ο Άρης προέρχεται από ένα συναρπαστικό παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα που κατάφερε να το κερδίσει με 3-2. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μπήκε έτσι με το δεξί στο πρωτάθλημα και θέλει να συνεχίσει απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς έχει βλέψεις για μια καλή πορεία τη φετινή σεζόν. Στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού θα βρίσκοντα οι Γκαρθία, Ρίτσαρντς, Κουαμέ, Καντεβέρε, Σούταλο και Χόνγκλα. Από την άλλη ο ΟΦΗ έχει την ψυχολογία στα ύψη μετά και την πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και θα προσπαθήσει να φύγει από την Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς. Στην διάθεση του Χρήστου Κόντη θα είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Κέναν Κόντρο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ

20:15 NOVASPORTS 4

Ο Ατρόμητος προέρχεται από ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μπροστά στο κοινό του και απέναντι στον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Στα αγωνιστικά στην διάθεση της ομάδας του Περιστερίου δεν θα βρίσκονται οι Τσιγγάρας και Μουντές. Από την άλλη για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος ο Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό δικέφαλο. Επίσης εκτός είναι οι Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρρής.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:00 NOVASPORTS PRIME

Ο Αστέρας δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την ήττα από τον Παναιτωλικό με 3-1 και τώρα στο πρώτο του εντός έδρας ματς θέλει να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό. Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει μια απουσία αυτή του Δελιγιαννίδη, ενώ ο Τζόρνταν Σίλβα είναι και πάλι διαθέσιμος. Από την άλλη ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα με 1-0 επί του Ατρομήτου και θέλει να συνεχίσει έτσι βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι και οι Γκονζάλες, Φρόιλερ. Εκτός αποστολής λόγω τιμωρίας έμεινε ο Ρόντινει.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΕΚ

21:00 COSMOTE SPORT 8

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας η Κηφισιά θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, καθώς το ματς της 1ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε. Έτσι θέλει να μπει με το δεξί και να δείξει πως και τη φετινή σεζόν μπορεί να κάνει μια καλή πορεία. Από την άλλη η ΑΕΚ θέλει να μπει με φόρα από την μεγάλη νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας και την πρόκριση στην League Phase του Champions League και να κάνει την δεύτερή της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα.