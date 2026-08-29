Εκτός τελικού στο σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας έμεινε ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην περσινή διοργάνωση.

Ο 29χρονος Έλληνας Ολυμπιονίκης πήγε στο Άμστερνταμ με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε, καθώς δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (30/8).

Ο Ντούσκος ήταν στη 2η ημιτελική σειρά και με χρόνο 6:57.81 τερμάτισε στην 4η θέση και έμεινε εκτός τελικού, με τους Γιαουχένι Ζάλατι, Γιόνας Σλέτμαρκ Γιούελ και Βίκτορ Μαρσελό να τερματίζουν στην πρώτη τριάδα.

Έτσι, ο Ντούσκος θα αγωνιστεί το μεσημέρι της Κυριακή (30/8) στον τελικό Β’, ο οποίος γίνεται για τις θέσεις 7-12.