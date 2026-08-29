Η Ferrari πήρε την απόφαση να αγωνιστούν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στο Ιταλικό GP της Μόντσα (4-6 Σεπτεμβρίου) με τον νέο αναβαθμισμένο κινητήρα της, μετά τις εκτεταμένες δοκιμές που έγιναν στο Μαρανέλο.

Εκτός από τον νέο κινητήρα τα δύο μονοθέσια της Ferrari θα έχουν και νέες αεροδυναμικές τροποποιήσεις, μαζί με εξαρτήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πίστας.

Η αναβάθμιση του κινητήρα περιλαμβάνει αναθεωρημένο θάλαμο καύσης και νέο turbo. Η αναμενόμενη αύξηση ισχύος υπολογίζεται στους 15 ίππους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα μειώσει περίπου στο μισό τη διαφορά από τη Mercedes, η οποία θεωρείται πως διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο μονάδας ισχύος.

Παράλληλα, η Ferrari θα παρουσιάσει μια νέα και πιο αποδοτική αεροδυναμικά εκδοχή της πίσω πτέρυγας «Μακαρένα», η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί στους προηγούμενους αγώνες.

Τέλος να θυμίσουμε πως η Ferrari στην πίστα της Μόντσα θα αγωνιστεί με ειδικό χρωματισμό, αφιερωμένο στις επιτυχίες του Μίκαελ Σουμάχερ.