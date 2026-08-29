Προς οριστική ακύρωση για τη σεζόν του 2026, οδεύει το MotoGP, του Κατάρ λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας στο Λουσαίλ της Ντόχα ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τον περασμένο Απρίλιο, όμως μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν μεταφέρθηκε για τον προσεχή Νοέμβριο.

Ωστόσο η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως οδηγεί τους διοργανωτές στην απόφαση να μην πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας στο Κατάρ ούτε τη νέα ημερομηνία.

Παράλληλα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει ο αγώνας που θα ακυρωθεί στη Σεπάνγκ στη Μαλαισία, αλλά η συγκεκριμένη λύση εγκαταλείφθηκε.

Η αλλαγή επηρεάζει και τα επόμενα GP, καθώς αυτό της Πορτογαλίας είχε μετακινηθεί για τις 13-15 Νοεμβρίου, ενώ μετατέθηκε και το GP της Βαλένθια κατά μία εβδομάδα αργότερα, για να γίνει ο αγώνας του Κατάρ.

Έτσι, οι δύο τελευταίοι αγώνες της σεζόν, θα διεξαχθούν με μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ τους.