Με προπόνηση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Πειραιώτες που προέρχονται από την νίκη με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θέλουν να δώσουν συνέχεια με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, για να δείξουν πως είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Στην αυριανή αναμέτρηση ο Ολυμπιακός θα έχει και νέα πρόσωπα, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Αρμάντο Γκονζάλες και Ρέμο Φρόιλερ.

Αντίθετα εκτός αποστολής έμεινε ο Ροντινέι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε στο ματς με τον Ατρόμητο.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον.