Η ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Λέφσκι ήταν όντως επιβλητική. Ανεξάρτητα με το αν η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας ήταν χαμηλοτάβανη ποιοτικά και το εμπόδιο της μέτριο προς μικρό, ο Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε μια ομάδα που ήταν στο 110% πανέτοιμη και πέτυχε και τον τρίτο μεγάλο στόχο της!

Ο Μάριος Ηλιόπουλος που ξεπέρασε Αλαφούζο και Σαββίδη και ακούει ευλαβικά τους Νίκολιτς και Ριμπάλτα, το ρόστερ που δημιουργήθηκε για να πάρει ξανά πρωτάθλημα και όχι για την Ευρώπη και οι μεταγραφές Champions League.

Σχολιάζει ο Ευάγγελος Μίχος στο Sportdog.gr