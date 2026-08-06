Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ – Εντίν να παραμένει σύνθετη και τα δεδομένα να μεταβάλλονται συνεχώς. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν παράλληλα και άλλες επιλογές στην αγορά.

Στην Πορτογαλία, το όνομα που έχει έρθει στο προσκήνιο είναι αυτό του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, με την εφημερίδα «Record» να αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 25χρονο αμυντικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διοίκηση της Πόρτο δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμής κάποια επίσημη πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει, καθώς οι Πειραιώτες φέρονται να προετοιμάζουν προσφορά ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων με τους «δράκους».

Παράλληλα, οι Πορτογάλοι συνδέουν την υπόθεση του Μόουρα με το μέλλον του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, σημειώνοντας πως αν ο τελευταίος αποχωρήσει από το ρόστερ του Ολυμπιακού πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, τότε η πιθανότητα μετακίνησης του Μόουρα στην Ελλάδα θα αυξηθεί.

Ο Φρανσίσκο Μόουρα αγωνίζεται στην Πόρτο από το 2024 και έχει καταγράψει 74 συμμετοχές, με επτά γκολ και δέκα ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα εννέα εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο τέλος της σεζόν 2024/25 είχε φτάσει ακόμη και τα 15 εκατομμύρια.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό της σεζόν, όταν ξεκίνησε βασικός σε 15 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος. Συνολικά πραγματοποίησε 32 εμφανίσεις, σημειώνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ.

Ο Μόουρα ξεκίνησε την πορεία του από τη δεύτερη ομάδα της Μπράγκα το 2018, προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2020, ενώ τη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε στη Φαμαλικάο πριν κάνει το επόμενο βήμα και φορέσει τη φανέλα της Πόρτο.

Μάλιστα, είχε βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν, στο παιχνίδι της League Phase του Europa League στο «Ντραγκάο», όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.