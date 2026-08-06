Ένα ακόμη όνομα προστέθηκε στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό οι Θεσσαλονικείς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ρόμπι Ούρε, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σίριους.

Την αποκάλυψη έκανε ο Άγγλος δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του 22χρονου Σκωτσέζου επιθετικού. Όπως αναφέρει, στη μάχη για την υπογραφή του συμμετέχουν επίσης η Σεβίλλη και η Λοριάν.

Ο νεαρός φορ διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, έχοντας πετύχει 15 γκολ σε 15 εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα Σουηδίας, αποτελώντας τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Σίριους. Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με αρκετούς συλλόγους από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Ούρε γεννήθηκε στη Γλασκώβη, έχει ύψος 1,89 μέτρα και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Ρέιντζερς. Το καλοκαίρι του 2023 μετακόμισε στην Άντερλεχτ, ενώ από τον Μάρτιο του 2025 αγωνίζεται στη Σίριους, με την οποία διατηρεί συμβόλαιο έως το τέλος του 2029.

Την ίδια ώρα, σκωτσέζικα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η σουηδική ομάδα κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή με ποσό άνω των 9 εκατομμυρίων λιρών, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση της Λέτσε ύψους 3,5 εκατομμυρίων λιρών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση σχετικά με το φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον Σκωτσέζο επιθετικό.