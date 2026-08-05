Νέο δημοσίευμα από την Πορτογαλία επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ντάνιελ Μπραγάνσα, με την A Bola να κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό Μέσο, η μεταγραφή του 26χρονου μέσου βρίσκεται σε καλό δρόμο και δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί άμεσα, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να υπολογίζεται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Το σχετικό ρεπορτάζ εντάσσει την υπόθεση του Μπραγάνσα στον συνολικό μεταγραφικό σχεδιασμό της Σπόρτινγκ, η οποία αναμένει σημαντικά έσοδα από πωλήσεις βασικών ποδοσφαιριστών, όπως οι Ουσμάν Ντιομαντέ και Πέδρο Γκονσάλβες.

Η A Bola εκτιμά πως οι αποχωρήσεις αυτές, μαζί με εκείνη του Μπραγάνσα, μπορούν να αποφέρουν στους πρωταθλητές Πορτογαλίας συνολικά έσοδα που θα προσεγγίσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος προορισμός του Πορτογάλου χαφ.