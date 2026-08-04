Οριστικά παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς οι «ασπρόμαυροι» κατέληξαν σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις του φετινού καλοκαιριού.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων κράτησαν αρκετές ημέρες και πέρασαν από πολλά στάδια, με τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει την οικονομική του πρόταση, καταφέρνοντας τελικά να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» από τη γερμανική ομάδα.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο 30χρονος αριστερός μπακ δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει στην Τούμπα, πιέζοντας με τον τρόπο του ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τον επαναπατρισμό του.

Έτσι, ο Γιαννούλης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στον σύλλογο όπου καθιερώθηκε και έκανε το άλμα για το εξωτερικό.

Ο διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται την Τετάρτη (5/8) στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης θητείας του στην ομάδα.