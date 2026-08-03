Η Τσέλσι ολοκλήρωσε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 36χρονος μέσος παραμένει στο Λονδίνο μετά την αποχώρησή του από την Μπρέντφορντ, με τους «μπλε» να επιλέγουν έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία και πολυετή παρουσία στην Premier League, προκειμένου να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή.

Ο Χέντερσον έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σάντερλαντ, πριν μετακομίσει στη Λίβερπουλ το 2011. Εκεί εξελίχθηκε σε ηγετική μορφή του συλλόγου, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και πανηγύρισε, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση του Champions League, αλλά και της Premier League που έβαλε τέλος στην 30χρονη αναμονή των «Reds» για τον τίτλο.

Μετά την αποχώρησή του από το «Άνφιλντ» το 2023, αγωνίστηκε κατά σειρά στις Αλ Ιτιφάκ, Άγιαξ και Μπρέντφορντ, πριν αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια διαδρομή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.