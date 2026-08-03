Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη (4/8) τη Ναϊμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off και ο Ισπανός τεχνικός είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το τι έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι: «Φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία και είναι ευχαριστημένος. Τα αποτελέσματα των φιλικών δεν είναι καλά, αλλά είναι καλή η προετοιμασία και ελπίζουμε πως αύριο θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον πρώτο μας αντίπαλο».

Για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι στα προκριματικά και πώς το περιμένει: «Είναι ιδιαίτερη η αίσθηση του να έχεις την ευκαιρία να πάρεις μέρος στην κορυφαία διοργάνωση. Ξέρουμε πως η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη. Έχω κίνητρο για τέτοιες βραδιές, είμαι σίγουρος πως δεν θα κριθεί σε ένα μόνο παιχνίδι η πρόκριση και ελπίζω να κερδίσουμε και στα δύο παιχνίδια».

Για τους τραυματισμούς των Έσε και Σιπιόνι και αν τον προβληματίζει κάτι: «Είναι μια τολμηρή ομάδα, ίσως η πιο τολμηρή που έχουμε δει και μπορεί να παξει επιθετικά. Πρόκειται για μια ομάδα που σίγουρα θα δημιουργήσει κινδύνους. Όσον αφορά τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν στην προετοιμασία, αλλά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε κι όπως το κάνει να το κάνει καλά».

Για το αν ο Γιάρεμτσουκ θέλει να φύγει: «Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και μόνο 17 θέσεις. Αυτές τις θέσεις τις διαλέγω εγώ και διάλεξα όσους θεωρώ καλύτερους για να περάσουν σε αυτόν τον προκριματικό γύρο».

Για τις μεταγραφές και πώς θα ενσωματωθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα: «Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο υπάρχει πολύς χρόνος για να φύγει και να έρθει κάποιος. Διαφωνώ με αυτό, θα έπρεπε να κλείνει η αγορά όταν ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Στο τέλος θα μείνουμε 25 και θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστούν όλοι».

Για το αν τα προκριματικά μπορούν να δώσουν ρυθμό στην ομάδα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος: «Στην πραγματικότητα ξεκινούν νωρίτερα τα επίσημα παιχνίδια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας να μπούμε στο Champions League, είναι σημαντικά και αυτά τα ματς κυρίως γιατί θέλουμε να είμαστε στη διοργάνωση»

Για το πόσο καλά γνωρίζει τον Σρέντερ και πόσο διαφέρουν τα συστήματά τους: «Γνωριζόμαστε χρόνια από την Καστεγιόν, τον έχουμε παρακολουθήσει και λέγανε πως το παιχνίδι του ήταν διαφορετικό. Πιστεύουμε πως και τώρα είναι το ίδιο,. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς»