Παίκτης της Ντόρτμουντ και επίσημα είναι πλέον ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τον 18χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο έως το 2031.

Η Γερμανική ομάδα έδωσε το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Γκενκ για να αποκτήσει τον παίκτη και έτσι ο Καρέτσας έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Βελγικής ομάδας.

Η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ αναφέρει:

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ απέκτησε τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την BVB, το οποίο ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2031».

✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και νιώθω απίστευτα περήφανος που θα φορώ πλέον τη κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας, σε αυτό το εντυπωσιακό γήπεδο. Θέλω να συμβάλω κι εγώ ώστε να σημειώσουμε επιτυχίες όλοι μαζί», τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Καρέτσας.

Οι Γερμανοί δημοσίευσαν και ένα εντυπωσιακό βίντεο με τον Καρέτσα να μπαίνει στο ψητοπωλείο της περιοχής και να ζητάει την φανέλα του στα ελληνικά.