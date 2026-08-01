Η UEFA έχει κηρύξει πόλεμο στον Τζάνι Ινφαντίνο και όπως αποκαλύπτει η Telegraph τού ζήτησε να παραιτηθεί από την προεδρία της FIFA, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κινήσει τις διαδικασίες για ψήφο δυσπιστίας.

Μπορεί ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να ανακοίνωσε ότι αποσύρει το σχέδιό του για πώληση του Μουντιάλ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως είναι όλα καλά ξανά… Αντιθέτως, οι σχέσεις του με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία είναι οι χειρότερες πλέον.

Η UEFA σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι έχασε την εμπιστοσύνη της πλέον στον Ινφαντίνο και η Telegraph σε αποκλειστικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως του ζήτησε να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της FIFA. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει, θα βάλει μπρος της διαδικασίες για πρόταση δυσπιστίας από όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της.

Ο πόλεμος ανάμεσα στον Ινφαντίνο και τον Αλεξάντερ Τσέφεριν συνεχίζεται επομένως, με τις εκλογές της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να είναι προγραμματισμένες για το 2027.