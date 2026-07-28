Η Βάσκο ντα Γκάμα επιχείρησε να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Μεχντί Ταρέμι, όμως η προσπάθειά της δεν φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση από την πλευρά του έμπειρου επιθετικού.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Μπρούνο Μουρίτο, ο 34χρονος Ιρανός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, καθώς προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

🚨 Agora! Alvo do Vasco, Taremi NÃO quer atuar no Brasil neste momento.



Atualmente no Olympiacos, da Grécia, o atacante iraniano de 34 anos recebe uma alto salário na Europa, o que também dificulta o interesse do Cruzmaltino.



🗞️ @geglobo | @brunomurito

📸 Olympiacos pic.twitter.com/e4lbGLXH7k — Leo Sports Insider (@Leonardomaustin) July 27, 2026

Ο Ταρέμι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027 και δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από τη βραζιλιάνικη ομάδα.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι υψηλές οικονομικές απολαβές του ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό αποτελούν ακόμη έναν σημαντικό παράγοντα που δυσκολεύει τη Βάσκο ντα Γκάμα να προχωρήσει σε συμφωνία.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όλα δείχνουν ότι ο έμπειρος φορ παραμένει προσηλωμένος στους «ερυθρόλευκους», αφήνοντας στην άκρη τα σενάρια που τον ήθελαν να μετακομίζει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα