Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επενδύει συνεχώς και τώρα είναι έτοιμος να το κάνει και στον χώρο του τηλεοπτικού θεάματος, καθώς ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε μια νέα τηλεοπτική παραγωγή.

Ο Πορτογάλος σταρ μαζί με τον σκηνοθέτη Μάθιου Βον ίδρυσαν την εταιρεία UR Marv Studios, η οποία θα βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της δραματικής σειράς «Day 1s».

Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα της και αυτά περιστρέφονται γύρω από τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει η «Sun», κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Στάνλεϊ Ντάλτον, ένας επιτυχημένος ποδοσφαιρικός ατζέντης, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντάμιαν Λιούις.

Η ιδέα του πρότζεκτ βασίζεται στον πραγματικό ατζέντη Ντάρεν Ντέιν, ο οποίος συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός.

Ο Ρονάλντο εκτός από εκτελεστικός παραγωγός, θα εμφανιστεί και στην τηλεοπτική σειρά.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Βρετανός ράπερ Dave και η ηθοποιός Καρλότα Μπανάτ. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο έτος.