Η ΑΕΚ συνεχίζει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και είναι έτοιμη να δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι.

Ένωση σήμερα το απόγευμα (16:00) θα αντιμετωπίσει την Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό παιχνίδι της επί Ολλανδικού εδάφους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να βγάλει νέα χρήσιμα συμπεράσματα, θέλοντας να δει την ομάδα του να παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέα σχήματα, αλλά και πρόσωπα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.