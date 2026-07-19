Η μεγάλη ώρα του Μουντιάλ 2026 έφτασε. Απόψε στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα κοντραριστεί με την Πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή για το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (22:00, ΕΡΤ1).

Η «φούρια ρόχα» του Λουίς Ντε λα Φουέντε θέλει να κατακτήσει τον κόσμο για δεύτερη φορά μετά το 2010, ενώ από την άλλη η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θέλει να παραμείνει παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Η Αργεντινή έφτασε στον μεγάλο τελικό έχοντας το απόλυτο με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τον Λιονέλ Μέσι να έχει σημειώσει οκτώ γκολ και να συμμετέχει άμεσα σε 12 τέρματα της ομάδας του.

Από την άλλη η Ισπανία του Λουίς Ντε λα Φουέντε, παραμένει αήττητη τα τελευταία 37 παιχνίδια, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των εθνικών ομάδων, ενώ έφτασε στον τελικό έχοντας δεχθεί σε όλο το τουρνουά μόλις ένα γκολ.

Τον μεγάλο τελικό θα διευθύνει ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ η FIFA έχει προγραμματίσει ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο, το οποίο θα διαρκέσει 17 λεπτά, αντί για τα καθιερωμένα 15.