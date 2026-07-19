Η Εθνική ομάδα της Αργεντινής είναι πανέτοιμη για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία απόψε στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα η «αλμπισελέστε» δημοσίευσε ένα παθιασμένο βίντεο στο λογαριασμό της στα social media. «Έρχεται η κάτοχος του τίτλου», αναφέρει αρχικά.

«Έρχεται η ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο. Η ομάδα των πέντε διαδοχικών τελικών. Εκείνη που θέλησαν χίλιες φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε.

Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη. Εκείνον που ποτέ δεν τα παρατά και χορεύει με τα πόδια του όπως κανένας άλλος στον κόσμο», ενώ παράλληλα κάνει αναφορές και στους άλλους παίκτες της ομάδας του Σκαλόνι.

Για το τέλος το μήνυμα της Εθνικής Αργεντινής στο βίντεο αναφέρει: «Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε και πάμε για όλα».