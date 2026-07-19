Μια μεγάλη γιορτή έστησαν στην Times Square χιλιάδες φίλοι της Εθνικής Αργεντινής μετατρέποντάς τη Νέα Υόρκη σε Μπουένος Άιρες, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, κόντρα στην Ισπανία, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium.

Με σημαίες που απεικονίζουν τους Λιονέλ Μέσι και Ντιέγκο Μαραντόνα, γέμισαν την Times Square, αψηφώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν συνθήματα υπέρ της ομάδας τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις, περίπου 50.000 Αργεντινοί φίλαθλοι αναμένεται να βρεθούν στη Νέα Υόρκη είτε διαθέτουν εισιτήριο για τον τελικό είτε όχι.

🇦🇷 | Argentina fans enjoy Banderazo at Times Square ahead of World Cup final vs Spain…👏🏻🗽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LuKFHz0Aim — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 18, 2026

Argentina fans have completely taken over New York’s Times Square 😍 pic.twitter.com/Vdg4VRjIwK — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) July 19, 2026