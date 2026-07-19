Ο Κίλιαν Εμπαπέ πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Αγγλία και απολαμβάνει δύο ιστορικές κορυφές στο Μουντιάλ 2026.

Αρχικά ο 27χρονος σταρ της Εθνικής Γαλλίας έφτασε τα 22 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι που έχει 21 και απόψε αγωνίζεται απέναντι στην Ισπανία στον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ έφτασε τα 10 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει διψήφιο αριθμό γκολ μετά από 56 χρόνια.

Συγκεκριμένα 10 γκολ είχε πετύχει το 1970 ο Γκερντ Μίλερ με την Εθνική της Δυτικής Γερμανίας. Τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ τα έχουν πετύχει οι Σάντορ Κότσις 11 (Ουγγαρία, 1954) και Ζιστ Φοντέν 13 (Γαλλία, 1958).