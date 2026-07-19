Ιστορία έγραψε ο Μάικλ Ολίσε στο Μουντιάλ 2026. Ο Γάλλος άσος με τις δύο ασίστ απέναντι στην Αγγλία έφτασε συνολικά τις επτά και κατέρριψε το ρεκόρ του Πελέ που είχε έξι από το Μουντιάλ του 1970.
Μάλιστα ο Ολίσε έχει δώσει και τις περισσότερες ασίστ συνολικά πέντε σε έναν παίκτη και αυτός είναι ο Εμπαπέ.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι σε ασίστ σε ένα Μουντιάλ
Μίκαελ Ολίσε (Γαλλία) – 7 ασίστ το 2026
Πελέ (Βραζιλία) – 6 ασίστ το 1970
Ρόμπερτ Γκαντότσα (Πολωνία) – 5 ασίστ το 1974
Τόμας Χάσλερ (Δυτική Γερμανία) – 5 ασίστ το 1994
Πιερ Λιτμπάρσκι (Δυτική Γερμανία) – 5 ασίστ το 1982
7 – Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.
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