Ιστορία έγραψε ο Μάικλ Ολίσε στο Μουντιάλ 2026. Ο Γάλλος άσος με τις δύο ασίστ απέναντι στην Αγγλία έφτασε συνολικά τις επτά και κατέρριψε το ρεκόρ του Πελέ που είχε έξι από το Μουντιάλ του 1970.

Μάλιστα ο Ολίσε έχει δώσει και τις περισσότερες ασίστ συνολικά πέντε σε έναν παίκτη και αυτός είναι ο Εμπαπέ.

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σε ασίστ σε ένα Μουντιάλ

Μίκαελ Ολίσε (Γαλλία) – 7 ασίστ το 2026

Πελέ (Βραζιλία) – 6 ασίστ το 1970

Ρόμπερτ Γκαντότσα (Πολωνία) – 5 ασίστ το 1974

Τόμας Χάσλερ (Δυτική Γερμανία) – 5 ασίστ το 1994

Πιερ Λιτμπάρσκι (Δυτική Γερμανία) – 5 ασίστ το 1982