Στην Βιλερμπάν τις τελευταίες ώρες επικρατεί οικονομική αβεβαιότητα, κάτι που έχει κάνει τις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το ρόστερ της ομάδας.

Ένας από τους παίκτες που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο και σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού BeBasket, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει διερευνητική επαφή για να ενημερωθεί για την κατάσταση του έμπειρου γκαρντ.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει πως το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φρανσίσκο δεν είναι νέο. Αντίθετα, η ομάδα της Αθήνας είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει νωρίτερα, πριν ο Γάλλος διεθνής επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν.

Οι εξελίξεις στα οικονομικά της Γαλλικής ομάδας ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον αρκετών παικτών της και γι αυτό ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν την κατάσταση.